V Zagrebu sojenje Slovencu, ker naj bi babici pomagal pri samomoru

Tožilstvo bremeni 45-letnika, da je novembra 2017 na prošnjo svoje babice v trgovini kupil klorovodikovo kislino. Potem je kislino zmešal z neznano tekočino in babici povedal, kam jo je pospravil, čeprav je vedel, da babica namerava storiti samomor. Ta je naslednji dan zaužila strupeno tekočino. Kljub zdravniški pomoči je zaradi hudih poškodb notranjih organov umrla čez dva dni v bolnišnici, piše STA.

Pravi, da se ne počuti krivega

Vnuk je med preiskavo povedal, da se ne počuti krivega, ker ga ni bilo doma, ko je babica zaužila strupeno tekočino. Potrdil je, da je od njega večkrat zahtevala, naj ji kupi klorovodikovo kislino, da bi storila samomor, ker ne more prenesti izgube svojega sina. Vnuk je babičine zahteve večkrat zavrnil, a tudi ko je na koncu popustil, ni verjel, da bo babica uresničila svoje grožnje, se je branil 45-letnik, ki se je medtem odselil iz hiše, v kateri sta živela.

Potem ko je babica zaužila strup, so jo našli sorodniki in poklicali reševalno vozilo. Petinštiridesetletnik je nato sorodnikom povedal, da je kupil klorovodikovo kislino. Sorodniki so ga prijavili policiji. Med preiskavo so tudi vsi, ki so jih preiskovalci zaslišali, zatrdili, da je bila babica večkrat depresivna in da je govorila, da se bo ubila, a ji nihče ni verjel. Nekatere priče so tudi povedale, da ima vnuk omejene intelektualne sposobnosti in da ima zdravstvene težave, zaradi katerih jemlje zdravila, je danes poročal Večernji list.

Kot dodaja časnik, so priče tudi povedale, da verjamejo 45-letniku, ko trdi, da je klorovodikovo kislino kupil, ker ga je babica k temu prisilila. Po triletni preiskavi je tožilstvo 45-letnika obtožilo zaradi sodelovanja pri samomoru. Zahtevajo sedem mesecev zapora, pogojno eno leto ter plačilo stroškov sojenja in izvedencev. Za tovrstno kaznivo dejanje je na Hrvaškem sicer predvidena zaporna kazen do treh let, še navaja STA.