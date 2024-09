Na Hrvaškem so danes slovesno odprli drugo cev predora Učka. Vrednost gradbenih del na 5.630 metrov dolgi cevi je ocenjena na okoli 200 milijonov evrov. Tretji najdaljši predor v državi povezuje Kvarner in Istro ter je del istrskega ipsilona, ki ga bodo predvidoma končali do konca leta 2026. Višina cestnine po odprtju druge cevi ostaja enaka.

Odprtja druge cevi predora se je udeležil državni vrh s predsednikom vlade Andrejem Plenkovićem na čelu. Plenković je današnji dan označil kot velik dan za Istro, Kvarner in Hrvaško, predor pa je blagoslovil tudi puljski in poreški škof Ivan Štironja.

Predor upravlja avtocestno podjetje Bina Istra. Direktor Dario Silić je na odprtju povedal, da so za prebijanje cevi uporabili več kot tisoč ton tekočega eksploziva in izkopali za 1,3 milijona ton materiala, pri gradnji pa porabili šest tisoč ton jekla, kar je podobno količini jekla, vgrajeni v Eifflov stolp v Parizu.

Doslej je dvosmerni promet potekal skozi eno cev predora, ki so jo za promet odprli leta 1981. Kot je dejal Silić, bodo to cev čez približno deset dni zaprli zaradi obnove. Pojasnil je, da cestnine zaradi nove cevi ne bodo zviševali.

Na istrskem ipsilonu približno tretjina turističnega prometa

Foto: Pixsell/Srecko Niketic Predor Učka je eden od najpomembnejših infrastrukturnih objektov na Hrvaškem. Je tretji najdaljši predor v državi, daljša sta Mala Kapela s 5.821 metri in Sv. Rok s 5.679 metri dolžine.

Na istrskem ipsilonu se odvija približno tretjina turističnega prometa. Skozi predor Učka vsak dan pelje okoli 14 tisoč vozil, v poletnih mesecih pa približno 18 tisoč.

Projekt dograditve vzhodnega kraka istrskega ipsilona ima sicer tri faze – avtocesto od Pazina do predora Učka, ureditev avtoceste od predora do Matuljev ter drugo cev predora. Dela so se začela leta 2016, projekt pa je skupno ocenjen na 570 milijonov evrov. Vsi omenjeni posegi bodo predvidoma končani do konca 2026.