Bruselj odobril Hrvaški načrt za 204 milijone evrov vredno širitev istrskega ipsilona

Evropska komisija je odobrila načrt Hrvaške za podaljšanje pogodbe o koncesiji med Hrvaško in podjetjem Biba-Istra za upravljanje in razširitev avtoceste v Istri, t. i. istrskega ipsilona, so sporočili iz komisije. Bina-Istra bo tako lahko izvedla dodatna dela na tem delu avtoceste v vrednosti 204 milijone evrov.