Na Hrvaškem še vedno iščejo pogrešano letalo #foto

U potrazi za sportskim zrakoplovom na području Rakovice trenutno sudjeluju 35 pripadnika @mup_rh i 83 člana #HGSS-a. Među njima je i 7 potražnih #K9 timova. Teren je izrazito težak, ali potraga se nastavlja tijekom noći. U narednim satima stižu timovi #HGSS iz cijele Hrvatske. pic.twitter.com/feZLPnOY74 — Hrvatska GSS (@HrvatskaGSS) May 29, 2022

Tik pred izginotjem naj bi z letala poslali klic na pomoč. Letalo naj bi bilo takrat na višini približno 700 metrov.

Še vedno poteka obsežna reševalna akcija, v kateri sodelujejo gorski reševalci, policija in civilna zaščita. V iskanje so vključene pristojne službe, vključno s pripadniki hrvaških posebnih enot policije in hrvaško gorsko reševalno službo, ki za preiskovanje terena uporablja tudi brezpilotni letalnik.

Letalo še vedno obravnavajo kot pogrešano

"Nadaljujemo iskanje. Zdaj smo na teren poslali še eno ekipo ljudi. Ko se bodo vrnili, bomo analizirali njihove podatke, moramo videti, kaj je bilo do zdaj že storjenega. Vsekakor bomo nadaljevali iskanje in se ne bomo ustavili. Ponoči bomo zaradi učinkovitosti malo zmanjšali število ljudi. Treba je upoštevati meglo in dež," je včeraj za Dnevnik.hr povedal vodja Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) Josip Granić.

Še vedno nimajo podatkov, da je letalo strmoglavilo, in za to še nimajo nobenega dokaza, zato ga še naprej obravnavajo kot pogrešano.

Po podatkih policije je letalo pilotiral državljan Švice, poleg njega pa so bili na njem še dva državljana Nemčije in en državljan Hrvaške.