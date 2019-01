Na Hrvaškem obsodbe mladega člana HDZ zaradi grozljivega sporočila Srbom ob božiču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Vladajoča hrvaška stranka HDZ je obsodila sovražni govor svojega 22-letnega člana Ivana Đakića, ki je na svojem profilu na Facebook objavil fotografijo ustaša, ki v roki drži odrezano glavo četnika. Kot je zapisal, je tako voščil pravoslavni božič "prijateljem Srbičem". V HDZ so napovedali, da bodo proti Đakiću sprožili disciplinski postopek.

Na spletni strani HDZ so tudi zapisali, da je tovrstno pozivanje k nestrpnosti v nasprotju s temeljnimi vrednotami, načeli in določili statuta stranke. Hrvaško vlado, ki jo vodi HDZ, podpirajo tudi trije poslanci Samostojne demokratske srbske stranke (SDSS).

Obsodbo so objavili tudi na svojem računu na Twitterju.

Ivan Đakić je sin poslanca HDZ in šefa podružnice stranke v virovitiško-podravski županiji Josipa Đakića, ki je tudi predsednik nacionalnega združenja vojaških veteranov invalidov (Hvidra). Josip Đakić za zdaj ni komentiral poteze svojega sina, ki je medtem izbrisal sporno objavo na svojem profilu na Facebooku in se zaradi nje opravičil.

Ivan Đakić je lani s smrtjo grozil enemu od novinarjev

Ivan Đakić je lani s smrtjo grozil enemu od novinarjev v Virovitici, ki je kritiziral njegovega očeta. Državno tožilstvo v Virovitici je zaradi groženj novinarju decembra lani proti Đakiću vložilo obtožnico.

Hrvaški mediji so po grožnjah novinarju poročali, da sta Ivan Đakić in njegov brat Tomislav znana tudi kot ljubitelja dragih in hitrih avtomobilov, s katerimi divjata po Virovitici. Vse kazni naj bi končale v policijskih predalih, ker naj bi bil načelnik policije družinski prijatelj Đakićevih. Podobno naj bi veljalo tudi za tožilstvo v Virovitici.

Jutarnji list danes navaja, da je 22-letni Đakić lastnik hotela v Pitomači pri Virovitici, ki je lansko leto končal z izgubami. Kot so dodali, je hotel del družinskih poslov v turizmu, ki vključujejo apartmaje na Šolti.