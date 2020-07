Na Hrvaškem 86 okužb in ena smrtna žrtev. V BIH padel rekord.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V zadnjem dnevu so na Hrvaškem potrdili 86 novih okužb s koronavirusom, skupaj je torej okuženih 3.094 ljudi. Največ primerov prihaja iz prestolnice Zagreb (36 okužb) in iz Osječko-baranjske županije (14 okužb). Ena oseba je včeraj v Splitsko-dalmatinski županiji za posledicami bolezni covid-19 umrla. Slabe novice pa prihajajo tudi iz BIH, kjer je padel novi rekord obolelih, saj so potrdili kar 218 novih okužb, kar je največ od začetka epidemije.

Število aktivnih obolelih pri južnih sosedih je 789, 85 ljudi se zdravi v bolnišnicah. Takoj za Zagrebom in Osječko-baranjski župniji, kjer so imeli v preteklem dnevu največ okužb, sledi Brodsko-posavska županija, kjer so potrdili deset primerov okužb, piše Index.hr.

Število okuženih primerov okužb na Hrvaškem Foto: Index.HR

V BIH padel rekord

V Bosni in Hercegovini so danes potrdili 218 novih okužb z novim koronavirusom, kar je največ od začetka epidemije. 115 okužb so zabeležili v Federaciji BiH, od tega 99 v Sarajevu, 103 pa v Republiki srbski, na spletni strani poroča Dnevni avaz.