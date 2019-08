Na Floridi z injekcijo usmrtili serijskega morilca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V ameriški zvezni državi Florida so v četrtek z injekcijo usmrtili serijskega morilca, ki je bil spoznan za krivega umorov šestih starejših homoseksualnih moških ter leta 1999 obsojen na smrt.

57-letni Gary Ray Bowles je bil v četrtek usmrčen s smrtonosno injekcijo, potem ko je ameriško vrhovno sodišče zavrnilo pozive obrambe k odlogu izvršitve obsodbe, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Bowles je priznal, da je leta 1994 ubil šest homoseksualnih moških na meddržavni cesti med mestoma Daytona Beach in Marylandom. Po imenu meddržavne ceste, na kateri je moril, je Bowles znan tudi kot "morilec I-95".

Opravičil se je v poslovilnem pismu

V poslovilnem pismu se je Bowles opravičil za bolečino in trpljenje, ki ju je povzročil. "Nikoli nisem želel, da bi to bilo moje življenje. Ne zbudiš se nekega dne in se odločiš postati serijski morilec," je zapisal.

Bowlesa so aretirali leta 1994 v mestu Jacksonville na severu Floride, potem ko je njegov večmesečni morilski pohod sprožil preplah med tamkajšnjim prebivalstvom.

Obsojenci lahko izbirajo med smrtjo z injekcijo ali na električnim stolu

Leta 1999 je bil obsojen na smrt. Floridski republikanski guverner Ron DeSantis je ukaz za izvršitev obsodbe podpisal v začetku poletja.

Florida je po podatkih Informacijskega centra za smrtno kazen, ki se zavzema za njeno odpravo, ena od 29 ameriških zveznih držav, ki še vedno izvajajo smrtno kazen. Zaporniki, obsojeni na smrt, lahko izbirajo med smrtjo z injekcijo ali na električnim stolu.