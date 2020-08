Na črnogorskih parlamentarnih volitvah tesen izid in visoka udeležba

Ocene centra za monitoring in raziskave temeljijo na 49,8 odstotka preštetih glasov.

Po njih bi koalicija Za prihodnost Črne gore skupaj z opozicijsko proevropsko listo Mir je naša nacija, ki je po prvih ocenah prejela 12,5 odstotka glasov, lahko kot združena opozicija zbrala 46 odstotkov glasov.

To pomeni, da bi lahko opozicija s skupnimi močmi presekala 30-letni monopol oblasti Demokratske stranke socialistov. Vodja proruske opozicijske liste Za prihodnost Črne gore Zdravko Krivokapić se je v televizijskem prenosu že zahvalil volivcem za podporo in izjavil, da je "30-letni režim padel", poroča STA.

Funkcionarka vladajoče DPS Nela Savković-Vukčević pa je nocoj sporočila, da je "normalno, da opozicija hiti z razglasitvijo zmage". Po njihovem poročanju je Savković-Vukčevićeva še sporočila, da je DPS na podlagi 60 odstotkov preštetih glasov dobila 37,8 odstotka glasov, kar jim, kot je dejala, omogoča sestavo vlade s tradicionalnimi partnerji.

Foto: Reuters

V času volitev prejeli 667 prijav nepravilnosti

S centra za monitoring in raziskave so sporočili, da so v času volitev prejeli 667 prijav nepravilnosti. Od tega so državljani podali 37,2 odstotka vseh prijavljenih nepravilnosti, 62,8 odstotka prijav pa opazovalci centra.

Volišča so bila odprta od 7. ure zjutraj do 20. ure zvečer, na njih pa so veljali strogi ukrepi za zajezitev okužb z novim koronavirusom. Bolniki s covidom-19 svojega glasu naj sprva ne bi mogli oddati, a so jim nato v zadnjem trenutku vendarle omogočili glasovanje na domu ali v bolnišnici.

Med temami, ki so zaznamovale predvolilno kampanjo, je sicer prevladoval spor zaradi zakona o svobodi veroizpovedi, ki mu Srbska pravoslavna cerkev ostro nasprotuje. Spor je globoko razklal Črnogorce ter vodil v množične proteste.

Foto: Reuters