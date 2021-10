Mussolinijeva vnukinja zmagala na volitvah v Rimu

Vnukinja italijanskega fašističnega diktatorja Rachele Mussolini je izvoljena v rimski mestni svet, poroča CNN. Mussolinijeva, ki je kandidirala na listi stranke Fratelli d'Italia, je dobila največ glasov od vseh kandidatov. Po objavi rezultatov v sredo je v intervjuju za italijanski dnevnik La Repubblica Mussolinijeva dejala, da je volivce prepričala s svojim programom in ne priimkom. "Že v šoli so me imeli sošolci na piki zaradi mojega priimka. Vendar mi je uspelo dokazati, da sem veliko več," je poudarila Mussolinijeva. Na vprašanje novinarja o njenih pogledih o fašizmu, ni želela odgovoriti.

Rachele Mussolini, the rising star of Italian Brothers of Italy and the grand-daughter of Benito Mussolini and his wife Rachele. Is there any other country in Europe, where former dictators' progeny can make a easy political career? pic.twitter.com/Tc3sQPJ5ee