V nesreči manjšega letala šest mrtvih #foto

Manjše zasebno letalo se je danes zaletelo v stavbo v italijanskem Milanu, pri čemer je umrlo vseh šest ljudi, ki so bili na krovu.

Ultralahko letalo, na katerem je bilo pet potnikov in pilot, se je zaletelo v dvonadstropno zgradbo, ki so jo obnavljali, tako da je bila v času nesreče prazna. V njej so sicer pisarne, na spletu poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Letalo, zgradba in nekaj avtomobilov v bližini je ob nesreči zagorelo. Na kraj so prišli gasilci, policisti in reševalci.