Mraz je po Evropi vzel že 24 življenj

V večjem delu Evrope tudi danes vztrajajo izjemno nizke temperature, ki so v zadnjih dneh zahtevale najmanj 24 življenj. V delih Nemčije se je živo srebro danes zjutraj spustilo do minus 24 stopinj Celzija, v Estoniji so namerili 29 stopinj pod ničlo, številne plaže v Sredozemlju pa so zasnežene.

Foto: Reuters

V Veliki Britaniji so sibirski mraz, ki je v torek prinesel sneg tudi Londonu, poimenovali pošast z vzhoda. Na Nizozemskem se ga je oprijel vzdevek sibirski medved, Švedi pa mu pravijo snežni top.

Nizke temperature še posebej ogrožajo ostarele in brezdomce, med katerimi je mraz od petka zahteval tudi največ smrtnih žrtev. Po evropskih mestih so zato organizirali prenočišča in hrano za brezdomce.

Zaradi mraza mrtvih že 24 ljudi

Na Poljskem je zaradi mraza od petka umrlo najmanj devet ljudi, v Franciji štirje, med njimi ženska v devetdesetih letih, ki so jo našli pred vhodom doma za ostarele. V Litvi je mraz zahteval pet smrtnih žrtev, na Češkem tri, v Romuniji dve, v Italiji pa je umrl brezdomec, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rdeči križ, ki je po vsej Evropi vzpostavil ekipe nujne pomoči ob mrazu, prebivalce opozarja, naj bodo pozorni na to, kaj se dogaja z njihovimi sorodniki in sosedi. "Že če samo potrkamo in vprašamo, ali kaj potrebujejo, storimo veliko. Lahko celo rešimo življenje," so poudarili.

Pouk odpovedan celo na Kanarskih otokih

Nizke temperature se bodo v večjem delu Evrope po napovedih nadaljevale tudi čez dan. V Španiji, tudi v Kataloniji, je medtem za danes napovedano novo sneženje. Na Kanarskih otokih so zaradi močnega vetra za danes odpovedali pouk.

Šole in vrtci so zaradi nizkih temperatur zaprti tudi marsikje v Italiji, danes pa naj bi jih znova odprli v prestolnici Rim. Na Apeninskem polotoku mraz ovira tudi železniški promet. Zaradi pomanjkanja sredstva za taljenje ledu morajo ponekod led s tirov železniški delavci odstranjevati kar ročno, kar je precej razburilo italijansko javnost.

Obale pokrite s snegom, številne vasi pa odrezane od sveta

V Neaplju je od torka zaprto letališče, avtobusi zaradi poledice ne vozijo. Številne obale danes pokriva sneg, tudi na otokih Korzika in Capri, v Dalmaciji in Črni gori.

Britanski vremenoslovci napovedujejo, da bodo nekatere vasi zaradi snežnih zametov še nekaj dni odrezane od sveta, svarijo pa tudi pred daljšimi prekinitvami v oskrbi z elektriko.

Ruski energetski velikan Gazprom, najpomembnejši dobavitelj plina Evropi, je sporočil, da so zaradi nizkih temperatur evropskim državam v zadnjih šestih dneh dobavili rekordno količino tega energenta. Največ, 667 milijonov kubičnih metrov plina, so Evropi dobavili v ponedeljek.

Pod snežno odejo je tudi Hrvaška

Večina notranjosti Hrvaške je pod snegom, največ ga imajo v Delnicah, kje so namerili 180 centimetrov snega, več kot meter in pol snega je tudi v nacionalnih parkih Risnjak in Plitviška jezera.

Na vseh hrvaških meteoroloških postajah so danes zjutraj izmerili temperature pod ničlo, razen na Prevlaki na skrajnjem jugu države in otoku Palagruža, ki leži sredi južnega Jadranskega morja. Zaradi snežnih razmer so za ves promet zaprte nekatere državne in lokalne ceste v Liki ter na območju Reke.