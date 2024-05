Moža italijanske evropske poslanke Francesce Donato, Angela Onorata, so našli mrtvega v njegovem avtomobilu v Palermu, poroča italijanski časnik Corriere della Sera.

"Ubili so mojega moža Angela," je grozljivo novico o smrti moža sporočila italijanska evropska poslanka Francesca Donato.

Ker se ji mož zjutraj ni oglašal na telefon, ji je uspelo izslediti njegov avto in poklicati reševalce. Po prvih podatkih so Angela Onorata našli mrtvega na voznikovem sedežu, okoli vratu pa naj bi imel zavezan plastičen trak. Oblasti na njegovem truplu niso našle strelnih ran, na majici pa so odkrili madež krvi, poroča Corriere della Sera.

Onorato je bil arhitekt, v Palermu pa je imel trgovino s pohištvom.

Moža 55-letne političarke so našli v njegovem avtomobilu. Foto: Profimedia Italijaske oblasti vzrok njegove smrti še preiskujejo. Policija je zaslišala Donatovo, ki je zanikala ugibanja, da je njen mož storil samomor. Sorodniki in znanci so šokirani, še večer pred smrtjo se je udeležil zabave v teniškem klubu v Palermu.