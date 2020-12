Morilec slovaškega novinarja obsojen na 25 let zapora

Vrhovno sodišče je danes morilca slovaškega novinarja Jana Kuciaka obsodilo na 25 let zapora. Odločitev sodišče je pravnomočna in se ne more več izpodbijati, je za nemško tiskovno agencijo povedala tiskovna predstavnica sodišča Alexandra Vazanova.

Nekdanji vojak Miroslav Marček je tako spoznan krivega umora preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegove zaročenke Martina Kušnirove v februarju 2018. Krivdo je sicer priznal že januarja letos, navaja STA.

Vrhovno sodišče je tako zaostrilo kazen, ki jo je izreklo specializirano sodišče za organiziran kriminal. V aprilu so namreč Marčka sprva obsodili na 23 let zapora, saj je priznal krivdo in preiskovalcem posredoval pomembne informacije glede naročnikov umora. Tožilstvo je vztrajalo pri strožji kazni in vložilo pritožbo.

Umor razkril povezave politike s kriminalom

Umor 27-letnega preiskovalnega novinarja Kuciaka in njegove zaročenke, ki sta bila 21. februarja 2018 ustreljena na svojem domu, je močno pretresel Slovaško in razkril številne korupcijske povezave tamkajšnje politike s kriminalom, tudi z italijansko mafijo.

Vrgel je temno senco na vlado in sprožil množične proteste, kakršnim v državi niso bili priča od padca komunizma. Pod pritiskom je med drugim odstopil tedanji premier Robert Fico, prijeli pa so tudi več sodnikov in državnih tožilcev. Afera je tako močno spremenila politično krajino Slovaške in tudi razmerje moči v tej državi.

Domnevnega naročnika umora, milijonarja Mariana Kočnerja so septembra oprostili zaradi pomanjkanja dokazov. Tožilstvo je vložilo pritožbo, ki pa jo bo vrhovno sodišče obravnavalo v sredini decembra.