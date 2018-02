Monica Lewinsky ne ve, ali je privolila v seks s Clintonom

Monica Lewinsky ni več prepričana, ali je bilo razmerje z Billom Clintonom sporazumno. Foto: Getty Images

Zaradi plazu obtožb o spolnih nadlegovanjih in napadih na ženske, ki so jih izvedli mogočni, slavni, bogati in vplivni moški, Monica Lewinsky zdaj znova razmišlja o sebi in Billu Clintonu, vendar dokončnega odgovora še ni našla. Kot pravi, pa je malce pomirjena, ker ni več sama.

Lewinskyjeva razmišlja, da bi moral biti Clinton do nje bolj zadržan

Razmerje, ki je bilo zanjo doslej sporazumno, v njenem razmišljanju ni upoštevalo dinamike konsenza, namreč dejstva, da je bila mlada pripravnica, Clinton pa eden od najmogočnejših moških na svetu. Pot do konsenza naj bi bila posuta z neprimerno zlorabo oblasti, položaja in privilegija.

Lewinskyjeva torej šele zdaj razmišlja o tem, da bi moral biti Clinton pametnejši oziroma bolj zadržan ob tem, ko mu je kot 20-letnica izražala oboževanje in pošiljala znamenja, da je pripravljena na vse.

Clinton pod prisego zanikal spolne odnose z Lewinskyjevo

Nekdanja pripravnica v Beli hiši je Clintona oralno spolno zadovoljevala sredi devetdesetih let, ko so kongresni republikanci pod vodstvom Newta Gingricha končali financiranje vladnih agencij in je bila Bela hiša, z izjemo pripravnikov in pripravnic, bolj ali manj prazna.

Monica Lewinsky in Bill Clinton Foto: Getty Images

Svojo zgodbo je zaupala veliko starejši prijateljici iz Pentagona Lindi Tripp, ta je Clintona odkrito sovražila in je prenesla informacijo naprej po konservativnih kanalih. Prišla je do odvetnikov Paule Jones, ki je Clintona tožila za spolni napad, ti pa so predsednika ZDA ujeli na laži z vprašanjem, ali je imel spolne odnose z Lewinskyjevo.

Ni se povsem zlagal, saj je vnaprej prosil za definicijo spolnih odnosov, ki ni zajemala oralnega seksa, nato pa je Clinton pod prisego to zanikal. Njegova laž je prišla na ušesa posebnemu tožilcu Kenu Starru, ta več let pred tem ni prišel nikamor s preiskavo Clintonovih zemljiških poslov v Arkansasu.

Modra obleka s sledovi predsednikove sperme

Clinton bi lahko razmerje zanikal do neskončnosti, saj je bila Lewinskyjeva na njegovi strani, njena prijateljica Trippova pa malce manj. Svetovala ji je namreč, naj ohrani modro obleko s sledovi predsednikove sperme, ker nikoli ne veš, kdaj lahko kaj pride prav. Ko je Clinton dobil obvestilo o obleki, se je začelo iskanje odpuščanja pri jezni ženi in ameriški javnosti.

O Clintonu ima Lewinskyjeva zdaj mešane občutke, ohranila pa je negativno mnenje o Kenu Starru kot o sluzastem pokroviteljskem hinavcu, ki ji je uničil življenje.

Prvič v življenju ga je srečala šele lani pozimi v New Yorku in jo je takoj odbil z odnosom, ki bi ga opisala kot nekje med stricem in nekom, ki ji vzbuja grozo. Lewinskyjeva piše, da jo je nenehno prijemal za roko in jo spraševal, kako se počuti. "Kot da ga je skozi leta res skrbelo, kako mi je," je napisala in dodala, da je bilo srečanje sila neprijetno.