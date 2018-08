Močan potres zbudil Dalmacijo

Potres je zgodaj zjutraj prebudil in prestrašil številne prebivalce Dalmacije in južnega dela Bosne in Hercegovine. Po pisanju medijev je potresni sunek trajal okoli deset sekund, nekateri kraji pa so ostali tudi brez električne energije.

Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (EMSC) je imel potres magnitudo 4,6 po Richterjevi lestvici. Epicenter potresa je bil 10 kilometrov globoko.

Neka prebivalka Splita je povedala, da so ji s police popadale knjige. Potres so čutili tudi prebivalci Kaštel, Šibenika, Omiša, Makarske, Imotskega, Sinja, ...

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.6 in Bosnia and Herzegovina 41 min ago pic.twitter.com/m9rp4iImdN — EMSC (@LastQuake) 30 August 2018

O morebitni škodi še ni poročil. Več sledi.