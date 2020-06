Množični morilec priznal krivdo za 13 umorov in še več posilstev

DeAngela, ki so ga poimenovali Morilec iz zlate države, kar je vzdevek Kalifornije, so ujeli leta 2018. Pobijal in posiljeval je do leta 1986, nakar je prenehal, ker menda ni več slišal glasov v glavi, t. i. Jerryja, ki naj bi ga napeljevali k zločinom, piše STA.

"Uničil sem njihova življenja in sedaj bom plačal ceno"

"Nisem imel moči, da ga porinem iz glave. Prisilil me je. Bil je v moji glavi, bil je del mene. Nisem hotel početi teh reči. Ko sem ga porinil iz glave, sem imel srečno življenje. Vse to sem storil. Uničil sem njihova življenja in sedaj bom plačal ceno," je povedal policistom po aretaciji aprila 2018, piše STA.

Odpustili so ga zaradi kraje

Na zločinska pota je DeAngelo prišel leta 1973 kot policist na severu Kalifornije, nazadnje v mestu Auburn, kjer so ga odpustili, ko so ga ujeli pri kraji sredstva za odganjanje psov in kladiva. Oboje je uporabljal pri svojih zločinih in ni hotel pustiti za seboj sledi z nakupom. Kasneje je zapustil vrste policije in se preselil na jug Kalifornije, kjer je nadaljeval zločinov, dokler ni naenkrat odnehal, piše STA.

Policisti so si pomagali tudi z DNK

Upokojil se je kot mehanik na severu Kalifornije pri Sacramentu. Ker je pobijal, posiljeval, vlamljal in kradel po različnih delih države, je imel tudi različne vzdevke, dokler policisti niso povezali zločinov iz različnih delov Kalifornije in mu dali vzdevek Morilec iz zlate države. Ujeli so ga z dolgim in metodičnim delom. Na krajih zločinov so pobrali sledi DNK in potem preko priljubljene genealoške spletne strani sestavili družinsko drevo, ki ga je privedlo do njega. Na skrivaj so pridobili tudi vzorce njegove DNK in dobili nalog za aretacijo, po kateri je leta 2018 vse priznal, poroča STA.

DeAngelo je vdiral v hiše zamaskiran, presenetil zakonske pare v spalnicah in jim grozil z orožjem. Najprej jih je pomiril s trditvijo, da je prišel le ropat. Soproge je nato prisilil, da so zavezale soproge, nakar je zavezal še njih in jih posiljeval. Včasih je na hrbet moža zložil kup posode in zagrozil, da bo oba ubil, če se bo kup med posiljevanjem zrušil. Drugim ženskam je grozil, da bo otrokom odrezal ušesa, če ga po posilstvu ne bodo oralno spolno zadovoljile in podobno. Po posiljevanju si je pogosto postregel s hrano iz hladilnika, nato pa še ukradel denar, nakit in celo pivo, poroča STA.