Množična evakuacija in kaos v Frankfurtu: uničiti morajo bombo #foto

Okoli 16.500 ljudi je moralo davi do 8. ure zapustiti domove, da bodo lahko strokovnjaki odstranili okoli 500 kilogramov težko bombo iz druge svetovne vojne.

Oblasti so vzpostavile evakuacijsko območje, ki ob poslopju ECB vključuje tudi stanovanjsko območje in več bolnišnic. Evakuacijsko območje se razteza na obeh straneh reke Majne.

Strokovnjaki, ki jih vodi Rene Bennert (na fotografiji spodaj), naj bi deaktivacijo bombe začeli okoli poldneva, trajala pa naj bi do 18. ure, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Promet ohromljen

Zaradi odstranitve bombe je pričakovati motnje v javnem prometu, več železniških in avtobusnih linij je začasno ustavljenih ali preusmerjenih. Danes ostaja zaprt tudi frankfurtski živalski vrt.

Frankfurtsko letališče, eno najbolj prometnih v Evropi, je spremenilo vozni red in napovedalo možnost zamud letal ter motenj v letalskem prometu.

So zlate rezerve varne?

ECB 18 milijard evrov vrednih zalog zlata ne hrani v novi stavbi v Frankfurtu, ki so jo morali danes izprazniti, temveč v Londonu, Parizu, Lizboni, New Yorku in Rimu. Foto: Reuters Zahteva za evakuacijo je doletela vse prebivalce v radiju en kilometer od gradbišča. Območje so morali zapustiti do 8. ure zjutraj, oblasti so jim naročile, naj se ne vračajo do večera.

Znotraj evakuiranega območja je tudi pred petimi leti zgrajen sedež Evropske centralne banke (ECB). Ob tem se seveda ponuja vprašanje, ali evakuacija stavbe pomeni, da bo osrednja finančna organizacija evrskega območja svoje pisarne in 18 milijard evrov zlatih rezerv pustila brez varovanja?

Finančni portal Bloomberg je to vprašanje naslovil na ECB in dobil odgovor, da ne. Zalog zlata ne hranijo na tej lokaciji, temveč v Londonu, Parizu, Lizboni, New Yorku in Rimu. Osebje pa bo z drugih lokacij skrbelo, da bodo vse dejavnosti ECB kljub evakuaciji potekale nemoteno, so sporočili iz Frankfurta.

Kot zanimivost, ko je Slovenija leta 2007 vstopila v evrsko območje, je v rezerve ECB prenesla dve toni zlata. Sama je ohranila 3,2 tone zlata, ki jih hrani v trezorju v tujini. Kje točno, ni znano.

Kaj storiti, če najdete sumljiv predmet?

Na nemških tleh je skoraj 75 let po koncu druge svetovne vojne še vedno najti neeksplodirane bombe in druge eksplozivna sredstva, zaradi česar so deaktivacije bomb in s tem povezane evakuacije precej pogoste. Pred leti so morali evakuirati 60 tisoč ljudi.

Tudi pri nas najdbe neeksplodiranih sredstev niso redkost. "Med najdbami je največ ročnih bomb, različnih vrst streliva za pehotno orožje, vžigalnikov, protipehotnih in protioklepnih min ter letalskih bomb," piše na spletni strani enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi. Navajajo še, da je največja verjetnost za tovrstno najdbo v severnoprimorski regiji, kjer je med prvo svetovno vojno potekala soška fronta.

Čeprav gre za sto let staro bombo ali mino, pa je ta še vedno nevarna, opozarjajo pristojni. Nekaj nasvetov enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS), ki je del Uprave RS za zaščito in reševanje: