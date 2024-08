V turškem parlamentu je danes med razpravo o usodi zaprtega opozicijskega poslanca Cana Atalaya izbruhnil množični pretep. Atalaya so leta 2022 obsodili na 18 let zapora zaradi sodelovanja na protivladnih protestih v Gezi leta 2013, v začetku letošnjega leta pa so mu odvzeli poslansko imuniteto.

Pred napadi poslancev iz vrst vladajoče Stranke za pravičnost in razvoj (AKP) predsednika države Recepa Tayyipa Erdogana je Atalaya v turškem hramu demokracije branil Ahmet Sik, član levičarske Delavske stranke Turčije (TIP), poročajo tuje tiskovne agencije.

"Ni presenetljivo, da Atalaya označujete za terorista," je dejal Sik in nadaljeval: "Vsi državljani bi morali vedeti, da so največji teroristi te države tisti, ki sedijo v teh klopeh." Pri tem je imel v mislih poslance vladajoče večine.

Democracy in Turkey - in a Turkish parliament session several officials of Erdogans AKP stood up and attacked officials from the Kurdish DEM Party pic.twitter.com/IgLvJczbw5 — ScharoMaroof (@ScharoMaroof) August 16, 2024

Pripomba je sprožila jezne odzive poslancev vladajoče stranke, zaradi česar je predsednik parlamenta odredil odmor. Medtem je nekdanji nogometaš in poslanec Erdoganove stranke AKP Alpay Ozalan stopil do govorniškega odra in Sika porinil na tla. V pretepu, ki je sledil, sta bila poškodovana najmanj dva opozicijska poslanca.

"Sram me je"

"Sram me je, da sem bil priča tej situaciji," je v odzivu dejal vodja glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Ozgur Ozel.

Atalayu so leta 2022 sodili skupaj z znanim turškim poslovnežem, aktivistom in filantropom Osmanom Kavalo v procesu, ki so ga kritiki turških oblasti označili za politično motiviranega. Na parlamentarnih volitvah maja lani je bil izvoljen za poslanca, čeprav je kampanjo vodil iz zapora.

Januarja so 48-letniku, čigar stranka ima v parlamentu v Ankari tri sedeže, odvzeli poslansko imuniteto. Ustavno sodišče je nato v začetku tega meseca odredilo njegovo izpustitev, do katere pa ni prišlo.