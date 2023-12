Množica na ulicah Beograda zahteva ponovitev volitev

Protestu, ki poteka pod sloganom Ne strinjamo se, so se pridružili tudi študentski aktivisti, ki zahtevajo "očiščenje" volilnih imenikov in so v šotorih 24 ur protestno blokirali prometno križišče pred pristojnim ministrstvom v središču Beograda.

Tepić je le s težavo in vidno oslabljena ob pomoči kolegov prišla na oder pred Terazijskim vodnjakom. S solzami v očeh se je udeležencem protesta opravičila, ker jim ne more, pa tudi nima povedati kaj več. "Povedala sem že, da morajo biti volitve razveljavljene," je dejala in ob pomoči kolegov odšla z odra. Po poročanju srbskega portala televizije N1 je nato, kot je napovedala, takoj sedla v avtomobil in se odpeljala v bolnišnico, kot so ji že v petek svetovali zdravniki.

Po govorih so se udeleženci protesta nato odpravili proti ustavnemu sodišču. Na poti do njega so šli tudi mimo predsedstva in sedeža državne volilne komisije, ki so jim kazali "rdeče kartone".

Pobuda Proglas, ki jo je z namenom spodbujanja čim večje volilne udeležbe v začetku novembra ustanovila skupina srbskih intelektualcev, podprlo pa jo je več kot 192.000 ljudi, je v petek pozvala k udeležbi na današnjem mirnem protestu zaradi izigrane volje državljanov.

Na njem je danes pozvala k ponovitvi parlamentarnih in lokalnih volitev po vsej državi v šestih mesecih po spremembi volilne zakonodaje.

Na predčasnih parlamentarnih in lokalnih volitvah, ki so 17. decembra potekale tudi v Beogradu, ter pokrajinskih volitvah v Vojvodini, je slavila vladajoča stranka SNS. Domači in tuji opazovalci so poročali o številnih nepravilnostih, med drugim o skupinskem glasovanju in kršitvah tajnosti glasovanja. Opozicija zato zahteva ponovitev volitev.

Kot spominja srbski dnevnik Danas, je bil Terazijski vodnjak, sicer eden najbolj znanih simbolov srbske prestolnice, kraj protestov proti srbskim oblastem še od razpada bivše Jugoslavije v 90. letih prejšnjega stoletja. Tu so se 10. marca 1991 začeli večdnevni protesti proti takratnemu srbskemu predsedniku Slobodanu Miloševiću, potem ko so oblasti dan pred tem v nasilnem zatrtju opozicijskega protesta v središču Beograda nad demonstrante poslale tudi tanke. Številni protesti opozicije so tu potekali že tudi proti sedanjemu srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću.