Mladi kubanski športniki v Mehiki zaprosili za azil

Devet članov mlade kubanske reprezentance bejzbola je v Mehiki zaprosilo za azil, poroča Al Jazeera. Gre za največji pobeg športnikov s Kube v zadnjih desetletjih. Ali jim bo Mehika azil odobrila oziroma ali bodo pot nadaljevali v drugo državo, najverjetneje v ZDA, še ni jasno. Kubanske oblasti so pobeg potrdile in ga tudi obsodile: "Gre za nespoštljiv odnos do domovine." Reprezentanca je v Mehiki nastopala na svetovnem prvenstvu, na katerem je osvojila četrto mesto.

Obama igralcem bejzbola odprl vrata, Trump pa zaprl

V času predsednika ZDA Baracka Obame se je ameriška bejzbolska liga intenzivno pogajala s Kubo o možnosti nastopanja kubanskih igralcev za ameriške klube. Le pet mesecev po podpisu dogovora, ki je kubanskim igralcem dovolil zakonito zapustiti državo in živeti v ZDA, je dogovor preklical novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump. Igralci bejzbola s Kube oziroma s kubanskimi koreninami so sicer že desetletja med najboljšimi igralci v ameriški ligi. Igrali so in še vedno igrajo za najboljše klube, v desetletjih obstoja lige pa so si mnogi utrli pot tudi na seznam najboljših vseh časov.