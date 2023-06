Ministrica Tanja Fajon pri generalnem sekretarju ZN

To je bilo prvo srečanje ministrice z Guterresom po izvolitvi v Varnostni svet. Ministrica je na Twitterju sporočila, da sta se strinjala, da je lahko Slovenija v Varnostnem svetu povezovalni element, ker ni bila nikoli del problema ampak rešitve. "Računajte na nas," je sporočila.

Minister @tfajon met UN Secretary General @antonioguterres today. We agreed that #SLO can be a linking element within the #UNSC, as it has never been part of the problem, but part of the solution. Count on us!💪🏻 https://t.co/8LoJePdPH0