Migrante z ladje Open Arms izkrcali na Lampedusi

Ladja je v pristanišče vplula v torek nekaj pred polnočjo, le nekaj ur po tem, ko je glavni tožilec Agrigenta Luigi Patronaggio odredil takojšnje izkrcanje vseh migrantov z ladje, ki je okoli 700 metrov od Lampeduse čakala na dovoljenje za vplutje od 15. avgusta.

Več kot 15 migrantov skočilo z ladje

Patronaggio je odločitev sprejel po torkovem obisku ladje med opozorili, da razmere na ladji uhajajo iz rok, saj je isti dan več kot 15 migrantov skočilo z ladje v poskusu, da bi plavali do Lampeduse. Po obisku je dejal, da so razmere eksplozivne in da mora obnoviti mir in zagotoviti, da ne bo nihče poškodovan. Odredil je tudi preventivni sodni zaseg ladje v okviru preiskave zaradi suma ugrabitve in zavračanja spoštovanja ukazov, ki jo je tožilstvo sprožilo po pritožbi organizacije Open Arms proti neimenovanim osebam.

Italijanski notranji minister in vodja Lige Matteo Salvini, ki že leto dni ne dovoli humanitarnim ladjam z rešenimi migranti vplutja v italijanska pristanišča, je malo pred tem napovedal tovrstno odločitev tožilstva. Ob tem je dejal, da pričakuje obtožbo zaradi zlorabe položaja, ker reševalni ladji ni zagotovil ustreznih zdravstvenih in varnostnih pogojev. Sporočil je tudi, da ga ni mogoče prestrašiti s pritožbami in sojenji.

Španija na pomoč poslala svojo ladjo

Nekaj ur pred odločitvijo tožilstva je sicer Španija v torek popoldne proti ladji Open Arms že napotila svojo vojaško ladjo, s katero naj bi migrante prepeljali v Španijo. Do Lampeduse naj bi ladja potrebovala tri dni.

Na ladji Open Arms je bilo sprva 147 večinoma afriških migrantov, ki so jih rešili v morju blizu Libije. Nekaj so jih nato iz medicinskih razlogov, pa tudi vse mladoletne, izkrcali z ladje. Tako naj bi v torek na krovu ostalo še 81 migrantov.

Salvini sicer vplutja ladji ni dovolil niti po tistem, ko je šest članic EU izrazilo pripravljenost sprejeti migrante z ladje.