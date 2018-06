Migrante z Aquariusa bodo premestili na italijanski ladji in prepeljali v Španijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Migrante z ladje Aquarius, ki je zaradi zavračanja odgovornosti Italije in Malte od sobote ujeta na območju med državama v Sredozemskem morju, bodo premestili na dve italijanski ladji in prepeljali v Španijo, sta sporočili nevladni organizaciji, v lasti katerih je Aquarius.

Kot sta pojasnili humanitarna organizacija Zdravniki brez meja ter SOS Mediteranee, naj bi vsaka od italijanskih ladij sprejela del od skupno 629 migrantov z Aquariusa, nato pa naj bi jih hkrati prepeljali v špansko pristanišče Valencia.

Organizacija SOS Mediteranee je na Twitterju še sporočila, da bodo na Aquarius z italijansko ladjo kmalu prepeljali zaloge hrane in potrebščin.

Migranti na morju še štiri dni

Zdravniki brez meja po poročanju nemške tiskovne agencije dpa ob tem opozarjajo, da bodo morali izčrpani migranti tako na morju preživeti še štiri dni. "Bolje bi bilo, če bi rešene migrante spustili na kopno v najbližjem pristanišču, kasneje pa jih prepeljali v Španijo ali drugo varno državo," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ladja Aquarius je obtičala v Sredozemskem morju med Italijo in Malto, ker ji nova populistična italijanska vlada ni dovolila pristati v Italiji. Zahtevala je, da jih sprejme Malta, ta pa zavrača odgovornost zanje. Negotovost je v ponedeljek prekinila nova španska vlada, ki je sporočila, da bo ladjo sprejela Španija.

Na ladji je po podatkih nevladnih organizacij tudi 123 mladoletnih oseb brez spremstva, 11 majhnih otrok in sedem nosečnic. Ob migrantih, ki jih je v več operacijah v libijskih vodah rešila nevladna organizacija SOS Mediteranee, jih je na Aquariusu tudi 400, ki so jih rešile italijanska obalna straža in trgovske ladje.