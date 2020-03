Merklova v izolaciji, ker je bila v stiku z okuženim zdravnikom #video

"Kanclerka se je odločila, da gre v samoizolacijo. Redno jo bodo testirali v prihodnjih dneh. Svoje uradne dolžnosti bo opravljala od doma," je še sporočil Seibert. Zdravnik je Merklovo v petek cepil proti pnevmokoku.

V Nemčiji omejili vsakršno zbiranje oseb

Merklova je sicer danes v okviru boja proti širjenju koronavirusa odredila prepoved vsakršnega združevanja ljudi na javnih površinah. Državljane je pozvala, naj stike z drugimi omejijo na minimum in vselej ohranjajo varno razdaljo, ki je najmanj 1,5 metra. Ukrep naj bi veljal vsaj dva tedna. "Želim se zahvaliti vsem, ki že upoštevajo priporočila glede medsebojne razdalje. Vem, da ni lahko, še posebej, ko se ne sme obiskovati starih staršev ali prijateljev," je po pisanju STA dejala kanclerka.

"Spravite se k sebi"

Tiste, ki se še vedno ne držijo ukrepov za zajezitev širjenja virusa, pa je pozvala, naj se "spravijo k sebi". "To je moj nujni poziv tistim redkim, ki se še ne trudijo upoštevati pravila. Prosim, spravite se k sebi in naredite to, kar je prav za našo državo. Pokažite nekaj razuma in srca," je dejala.

Za vse, ki dvomijo: to so prizori iz italijanskih bolnišnic

V skladu z novimi pravili, ki jih je naznanila Merklova, bodo v javnosti skupaj lahko hodili le še člani iste družine, pa še to najbolje, da samo v dvoje. V vsakem primeru pa se morajo izogibati kakšnim večjim skupinam, še piše STA.

Zapreti se bodo morali vsi lokali, ki še niso, še posebej tisti, pri katerih je stik s strankami nujen, kot so na primer frizerji ali kozmetični saloni. Obratovale bodo lahko le še tiste restavracije, ki opravljajo dostavo hrane.

Ljudje bodo še vedno lahko odšli po nujne potrebščine v trgovino ali k zdravniku. Prav tako se bodo lahko rekreirali in pomagali drugim, je še napovedala Merklova. Hkrati pa je opozorila, da bodo kršitelji v bodoče lahko tudi kaznovani.

V Nemčiji so do zdaj zabeležili več kot 24.100 okužb z novim koronavirusom. Več kot 90 jih je bolezni že podleglo, piše STA.