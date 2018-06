Merklova Trumpu: Ne bomo se pustili opehariti

Pri tem je imela v mislih carine na aluminij in jeklo, ki jih je uvedel Trump. Če bo Trump uvedel še dodatne carine na nemške avtomobile, kar napoveduje, je kanclerka napovedala ostre in po možnosti evropske protiukrepe, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trump je v soboto z odločitvijo, da zavrne skupno sklepno izjavo vrha G7, poskrbel za zaplet brez primere. "Umik prek tvita je seveda streznitev in je deloma tudi depresiven," je še dejala kanclerka. Dodala je, da bo nemška vlada spoštovala dokument, ki je pravnomočen.

The United States will not allow other countries to impose massive Tariffs and Trade Barriers on its farmers, workers and companies. While sending their product into our country tax free. We have put up with Trade Abuse for many decades — and that is long enough.