Merklova in Biden: Putin, prenehaj pošiljati vojsko na mejo z Ukrajino

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriški predsednik Joe Biden in nemška kanclerka Angela Merkel.

Ameriški predsednik Joe Biden in nemška kanclerka Angela Merkel. Foto: Reuters

ZDA ocenjujejo, da je Moskva na Krimu in ob meji z Ukrajino namestila med 15 tisoč in 25 tisoč vojakov.

Nemška kanclerka Angela Merkel in ameriški predsednik Joe Biden sta v telefonskem pogovoru podprla pozive Rusiji, naj ustavi nameščanje svoje vojske ob meji z Ukrajino, poroča STA.

Umiritev razmer

Kanclerka in predsednik sta se strinjala, da je nujno od Rusije zahtevati ustavitev najnovejšega kopičenja vojske, da bi dosegli umiritev razmer," je v sredo zvečer po pogovoru voditeljev sporočil tiskovni predstavnik Merklove Steffen Seibert.

O zaostrovanju med Rusijo in Ukrajino, ki s krepitvijo ruske vojaške prisotnosti vzbuja zaskrbljenost, da bi se lahko konflikt vnovič razplamtel, so pred tem v sredo na videokonferenci govorili tudi obrambni in zunanji ministri držav članic Nata.

"Rusija naj konča svoj vzorec agresivnih provokacij"

Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je ob zaključku vnovič opozoril, da gre za največje kopičenje ruskih enot od nezakonite priključitve Krimskega polotoka leta 2014. Ponovil je, da članice Nata pozivajo Rusijo, naj "konča svoj vzorec agresivnih provokacij", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ameriški obrambni minister Lloyd Austin je v izjavi po pogovorih nakazal, da bi lahko prišlo do novih dobav orožja Ukrajini. Ta po njegovih besedah prejema vojaško opremo in urjenje že nekaj časa, ZDA pa bodo s tem nadaljevale.

Rusi: Nato nas ogroža

Kot piše dpa, razlogi za rusko zaostrovanje razmer niso povsem jasni. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu sicer trdi, da je Rusija enote na svojih zahodnih mejah namestila zaradi urjenja vojaške pripravljenosti v odgovor na vojaške dejavnosti Nata, ki da ogrožajo Rusijo.