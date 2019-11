Direktor McDonald'sa odletel zaradi razmerja s sodelavko

Ameriška veriga restavracij s hitro prehrano McDonald's je v nedeljo napovedala zamenjavo na čelu podjetja. Z mesta predsednika in glavnega izvršnega direktorja se poslavlja Steve Easterbrook, ki se je zapletel v razmerje z zaposleno in s tem izkazal "slabo presojo", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

McDonald's bo zdaj vodil Chris Kempczinski, ki je bil doslej na čelu ameriške veje priljubljene verige.

"Easterbrook ... se je odločil zapustiti podjetje, potem ko je upravni odbor sklenil, da je kršil politiko podjetja in izkazal slabo presojo z nedavnim sporazumnim razmerjem z zaposleno," so zapisali v podjetju. "Podjetje potrjuje, da zamenjava vodstva ni povezana z operativnim ali finančnim vidikom poslovanja."

V elektronskem sporočilu, ki ga je poslal zaposlenim, je Easterbrook svoje razmerje označil za "napako" in v neskladju s politiko podjetja. "Glede na vrednote podjetja se strinjam z upravnim odborom, da je čas za nove izzive," je dodal.

Dobiček padel, prihodki zrasli McDonald's je pred dvema tednoma sporočil, da je v tretjem letošnjem četrtletju ustvaril 1,6 milijarde dolarjev dobička, kar je 1,8 odstotka manj kot pred letom dni. Prihodki družbe, ki ima v več kot 100 državah 38 tisoč restavracij, so porasli za 1,1 odstotka na 5,4 milijarde dolarjev.



V primerljivih razmerah - brez upoštevanja novih in zaprtih restavracij - je McDonald's beležil zdravo 5,9-odstotno rast tudi na domačem, ameriškem trgu. Dobiček so sicer dušili izdatki za tehnologijo, raziskave in razvoj.

Na čelu od leta 2015, njegova plača več kot 20 milijonov evrov

Foto: Reuters McDonald's je v zadnjih letih veliko vlagal v rešitve za dostavo na dom in mobilno plačevanje. Letos je napovedal vrsto prevzemov, ki naj bi okrepili njegovo ponudbo prevzema hrane v restavracijah neposredno iz avtomobila.

Kempczinski je v nedeljo za Wall Street Journal poudaril, da se namerava še naprej osredotočati na tehnologijo. "Ne bo radikalnega strateškega obrata. Načrt deluje," je zatrdil.

Easterbrook je bil glavni izvršni direktor McDonald'sa od leta 2015. Pod njegovim vodstvom se je vrednost delnice podjetja podvojila, so pa upadali prihodki verige. Tako kot njegovi glavni konkurenti se tudi McDonald's spoprijema z zahtevami kupcev po bolj zdravih možnostih prehrane.

Skupaj z vrednostjo delnic se je zviševala tudi Easterbrookova plača. Leta 2017 je v žep pospravil 21,8 milijona dolarjev.

Foto: Reuters

Oditi so morali tudi direktorji v Intelu, Lululemonu in Bestbuyu

V zadnjem času je zaradi neprimernih razmerij na delovnem mestu delo izgubilo več vidnih ameriških menedžerjev. Intelov glavni izvršni direktor Brian Krzanich in prvi mož znamke športnih oblačil Lululemon Laurent Potdevin sta iz tega razloga odstopila lani. Leta 2016 je enaka usoda doletela glavnega izvršnega direktorja družbe Priceline Darrena Hustona, leta 2012 pa direktorja Bestbuya Briana Dunna, še dodaja AFP.