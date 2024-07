Kot je ob podpisu dejala Giorgia Meloni, bo akcijski načrt namenjen vzpostavitvi novih oblik sodelovanja s Pekingom. Ob tem je poudarila, da njen petdnevni obisk na Kitajskem izraža "voljo za začetek nove faze" in ponovni zagon sodelovanja med Pekingom in Rimom.

Melonijeva, ki se je v Pekingu udeležila tudi italijansko-kitajskega poslovnega foruma, je poudarila, da skuša njena vlada vzpostaviti pravičnejše trgovinske odnose s Kitajsko. Zavzela se je za večjo uravnoteženost v trgovinski izmenjavi med državama, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa, ki ob tem navaja podatek, da je italijanski trgovinski primanjkljaj s Kitajsko lani narasel na dobrih 40 milijard evrov.

Kitajski voditelj Xi Jinping je ob odprtju foruma dejal, da morata Kitajska in Italija povečati trgovinsko in naložbeno sodelovanje. Meloni, ki je v kitajsko prestolnico prispela v soboto, naj bi se v ponedeljek s Xijem srečala na pogovorih.

Med obiskom Meloni naj bi državi podpisali tudi več dvostranskih sporazumov na področju trgovine in industrije, še poroča Ansa. Kitajska je za ZDA največji trgovinski partner Italije zunaj EU.

Odnose med Rimom in Pekingom so sicer v zadnjem času zaznamovala nesoglasja. Meloni je decembra lani kitajsko stran obvestila o umiku Italije iz kitajske globalne investicijske pobude Pas in pot, znane tudi kot nova svilna pot. Italija se je projektu leta 2019 pridružila kot edina članica skupine sedmih industrijsko najrazvitejših držav G7.