Melania Trump naročila posek najstarejšega drevesa pred Belo hišo

Prva dama ZDA Melania Trump je naročila odstranitev več kot 200 let stare magnolije, ki stoji pred Belo hišo. Drevo naj bi bilo preveč poškodovano za ohranitev in naj bi postajalo nevarno za obiskovalce.

Melania Trump je morala sprejeti zadnjo odločitev o odstranitvi drevesa. Foto: Reuters

Bela hiša je specialistom iz Nacionalnega arboretuma ZDA naročila pregled stanja drevesa. Glede na analizo drevesa, ki so jo pridobili tuji mediji, morajo drevo odstraniti, in to po hitrem postopku, čeprav so se dolga desetletja trudili za njegovo ohranitev.

Magnolijo bodo odstranili še ta teden. Foto: AssociatedPress

Drevo bodo odstranili konec tedna, na arboretumu pa pravijo, da je to do danes stalo zgolj zaradi njegove zgodovinske pomembnosti. "Drevo bi v nasprotnem primeru odstranili že pred več leti," kaže analiza.

V dokumentih je prav tako zapisano, da drevo trenutno stoji s pomočjo "obsežnega sistema kablov". Eden izmed kablov naj bi začel prodirati skozi les, kar ogroža strukturo drevesa.

Drevo v čast ženi sedmega predsednika ZDA

Drevo so zasadili leta 1828 v čast pokojni ženi enega izmed preteklih predsednikov Združenih držav, Andrewa Jacksona, ki ga lahko najdemo na bankovcu za 20 dolarjev. Ogromna magnolija, ena od treh na zahodni strani Bele hiše, se razširja od pritličja, mimo sprednjih oken velike jedilnice, čez prvo nadstropje in drugo nadstropje vodilnega dela rezidence.

Drevo je za Belo hišo zgodovinskega pomena. Foto: Reuters

Odločitev o odseku sprejela Melania

Končno odločitev o odstranitvi obolelega drevesa je sprejela ravno Melania Trump, ki je po analizi strokovnih mnenj ugotovila, da jim drugega ne preostane. Predstavnica Bele hiše za komuniciranje z mediji Stephanie Grisham je za tuje medije povedala, da je prva dama osebno pregledala vse dokumente Nacionalnega arboretuma ZDA in s svojim osebjem poskušala najti rešitve pred odločitvijo.

"Po temeljiti analizi strokovnih ocen je ugotovila, da je bilo narejeno vse, kar je bilo mogoče, da bi drevo ohranili. Kljub temu jo je bolj skrbelo za varnost obiskovalcev, ki pogosto stojijo ravno ob drevesu," dodaja. Prav tako je Melania zahtevala, da po odstranitvi drevesa ohranijo njegov les in na isto mesto posadijo novo tovrstno drevo, poročajo tuji mediji.