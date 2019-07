Mehika pri 30 stopinjah videti kot zimska dežela #video #foto

"Nikoli še nisem videl takšnih prizorov," je dejal državni guverner Enrique Alfaro. V preteklih dneh je bilo v Guadalajari okrog 31 stopinj Celzija. "Potem pa se sprašujemo, ali so podnebne spremembe resnične. To so še nikoli pred tem videne naravne posebnosti," je še dejal Alfaro.

Neurje s točo je povsem spremenilo videz predmestja mesta Guadalajaro Jalisca. Avtomobili in številne ulice so bili skrite v meter in pol debeli plasti toče. Medtem ko so se otroci razveselili posebnega pojava, pa je neurje povzročilo tudi nekaj škode. Poškodovanih je vsaj 200 domov in 50 avtomobilov. Po prvih podatkih debela plast toče ni terjala smrtnih žrtev, dve osebi pa sta kazali znake podhladitve.