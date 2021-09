Medvedko je ubila gorska koza s svojimi rogovi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Preiskava posmrtnih ostankov medvedje samice v Kanadi je osupnila lovce, poroča The Guardian. Čeprav medvedi vladajo kanadskim gozdovom in je človek edini plenilec, ki jih lahko ogrozi, je preiskovani medvedki smrtne rane zadala gorska koza. Tej se je očitno uspelo ubraniti s svojimi rogovi, s katerimi je koza medvedki povzročila dovolj ran, da je ta izkrvavela. Ostanke medvedke, ki je tehtala več kot 70 kilogramov, so našli turisti na začetku septembra.

Smrtonosna gorska koza

In kako je gorski kozi, ki se ponavadi znajde na drugi strani smrtonosnega spopada, uspelo ubiti medvedko? Kot pravijo lovci, je imela veliko srečo. Čeprav lahko gorske koze tehtajo tudi do 125 kilogramov, njihovi rogovi pa lahko zrastejo tudi do 20 centimetrov v dolžino, se le redko zapletajo v dvoboje z medvedi. V večini primerov koze zbežijo na teren, ki je medvedom nedostopen. Tako srečanje je leta 2018 posnel obiskovalec narodnega parka Yoho - posnetek si lahko ogledate spodaj.