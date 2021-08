Takšna usoda čaka medvedko, ki je pri Pivki napadla domačina

Minuli petek je prišlo do novega srečanja med medvedom in človekom, in sicer v bližini kraja napada na domačina.

Minuli petek je prišlo do novega srečanja med medvedom in človekom, in sicer v bližini kraja napada na domačina. Foto: STA

Zavod za gozdove se takoj po nedavnem napadu medvedke na 30-letnega domačina sprva ni odločil za odstrel, je pa od dogodka dalje aktivno spremljal dogajanje na območju napada. Skušal je ugotoviti morebitna dodatna dejstva glede napada in tudi morebitne nove lokacije pojavljanja medveda. Minuli petek je prišlo do novega srečanja med medvedom in človekom, in sicer v bližini kraja napada na domačina.

"Zaradi bližine obeh dogodkov je zavod za gozdove ocenil, da obstaja velika verjetnost, da gre za istega medveda. Na podlagi ugotovitev na terenu je zavod v petek pripravil strokovno mnenje o nujnosti odstrela rjavega medveda za območje med Brkinskim robom in naselji Šilentabor, Zagorje, Knežak in Šembije," so pojasnili na zavodu.

Arso: Gre za nujen ukrep v javnem interesu

Mnenje so posredovali Arsu, ki je pristojen za izdajo dovoljenja za odstrel na podlagi odločbe. Ker gre za nujen ukrep v javnem interesu, ki ga ni mogoče odlagati, saj obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi ter premoženje večje vrednosti, je Arso takoj po prejemu strokovnega mnenja podal ustno odločbo za izjemni odvzem iz narave z odstrelom enega osebka, vrste rjavi medved, so še pojasnili na zavodu.

O izdaji odločbe je Arso obvestil upravljavce lovišč Tabor Zagorje in Trnovo ter se z njimi dogovoril za izvedbo odstrela.

V Sloveniji je bilo sicer letos do 11. avgusta iz narave odvzetih 130 rjavih medvedov. 121 jih je bilo odstreljenih na podlagi dovoljenj Arso, devet medvedov pa je bilo najdenih poginjenih, so prejšnji teden pojasnili na okoljskem ministrstvu.

Srečanja med človekom in rjavim medvedom so redka

Rjavi medved človeku dejansko lahko predstavlja fizično nevarnost, a se napadi dogajajo relativno redko. Po podatkih zavoda za gozdove v Sloveniji letno beležimo v povprečju dva primera napada rjavega medveda na človeka. V zadnjih letih, in sicer 2019 in 2020, so bili po trije napadi, leta 2018 pa napada ni bilo.

Srečanja med človekom in rjavim medvedom so v naravi redka, saj je rjavi medved žival, ki človeka praviloma dojema kot nevarnost in se mu zato izogiba. Ob redkih priložnostih lahko kljub temu pride do srečanja, ki v določenih okoliščinah lahko predstavlja grožnjo zdravju in varnosti ljudi. Človeka rjavi medved nikoli ne zasleduje in lovi kot plen za hrano, napade ga lahko le v primeru, če ga človek preseneti oziroma se medved počuti ogroženega ali izzvanega, pri čemer gre za obrambno reakcijo.