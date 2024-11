Mednarodno kazensko sodišče izdalo naloge za aretacijo Netanjahuja, Galanta in Deifa

Mednarodno kazensko sodišče (ICC) je danes izdalo naloge za prijetje izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja, nekdanjega obrambnega ministra Joava Galanta in vodje oboroženega krila palestinskega islamističnega gibanja Hamas Mohameda Deifa, je razvidno iz spletne strani ICC. Izraelska vojska je sicer avgusta zatrdila, da je Deifa ubila. Nalogi so izdani zaradi zločinov proti človečnosti in vojnih zločinov, storjenih od najmanj 8. oktobra 2023 do najmanj 20. maja 2024, dneva, ko je tožilstvo vložilo prošnji za naloge za aretacijo, poročajo z omenjenega sodišča.

Zahtevo za izdajo nalogov za aretacijo je zaradi domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, storjenih med napadom palestinskih borcev na Izrael 7. oktobra in izraelsko ofenzivo v Gazi, maja vložil glavni tožilec ICC Karim Khan.

Ta je prepričan, da so Netanjahu, Galant ter trije visoki predstavniki Hamasa - Deif kot poveljnik brigad Ezedin al Kasam, Ismail Hanija kot vodja politbiroja gibanja in Jahja Sinvar kot vodja Hamasa na območju Gaze - kazensko odgovorni za vojne zločine in zločine proti človeštvu.

Vse tri omenjene predstavnike Hamasa je izraelska vojska po lastnih navedbah ubila. Deif naj bi življenje izgubil v napadu na mesto Han Junis sredi julija.

Zahtevi za izdajo nalogov za prijetje Hanije in Sinvarja je sodišče umaknilo, rekoč da sta njuni smrti potrjeni. V primeru Deifa pa ICC po lastnih navedbah ne more z gotovostjo trditi, da je bil ubit, saj da za to nima zadosti dokazov.

Izrael sicer ni član ICC.

Foto: Reuters

Do odločitve prihaja šest mesecev po prošnji tožilstva.

Postopek je med drugim zavlekla menjava znotraj panela, ki je odločal o izdaji omenjenih nalogov, po kateri je Izrael podvomil v nepristranskost novoimenovane slovenske sodnice na ICC Beti Hohler. Ta je nasledila romunsko kolegico, ki je odstopila iz zdravstvenih razlogov. Nepristranskost Hohler naj bi bila po navedbah Izraela pod vprašajem, ker je pred imenovanjem delala v uradu tožilca Khana.

Mohamed Deif Foto: Reuters