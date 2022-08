Med Vodicami in Šibenikom se borijo z več požari #video #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V okolici Šibenika se znova borijo s požarom. Gori na več mestih med Vodicami in Šibenikom, v okolici Šibenika pa so ostali tudi brez elektrike. Požar gasijo trije kanaderji, na terenu so vse razpoložljive sile, je povedal vodja gasilcev Vodice Ivica Begić.