Med tisoči protestnikov v Madridu tudi Greta Thunberg

Na ulice Madrida, kjer je te dni globalna podnebna konferenca, se je danes zgrnilo več tisoč protestnikov, ki so od odločevalcev zahtevali odločno ukrepanje proti podnebni krizi. K okrepitvi prizadevanj je pozvala tudi mlada švedska podnebna aktivistka Greta Thunberg. Protesti so napovedani tudi za nekatera druga mesta po svetu.

Podnebni protesti se dogajajo pod okriljem gibanja Petki za prihodnost, ki ga je s svojimi protesti pred švedskim parlamentom navdihnila Greta Thunberg. Ta je na novinarski konferenci tik pred začetkom protestov v Madridu opozorila, da časa za ukrepanje zmanjkuje.

"Ne moremo si več privoščiti niti enega dneva brez pravega ukrepanja. Izkoristiti moramo sleherno priložnost za izboljšanje razmer. Ljudje zaradi podnebnih sprememb trpijo in umirajo," je poudarila.

"Postajamo vse večji in naši glasovi so vse bolj slišani, a se to seveda ne odraža v dejanjih politikov. Želimo si, da bi bilo drugače in da bi nosilci moči stopili v akcijo, saj ne želimo nadaljevati," je dodala.

Veliki shodi se obetajo tudi v New Yorku, Atlanti in Stockholmu

Protestniki, ki so se odzvali pozivom in odšli na ulice, so nosili transparente z napisi, kot sta "brez planeta ni prihodnosti" in "politiki, Zemlja umira". Med udeleženci protestov so bili tudi aktivisti iz Čila, kjer naj bi bila podnebna konferenca po prvotnih načrtih, a so jo zaradi protestov le mesec dni pred dogodkom odpovedali.

Spontani protesti so bili tudi v prestolnici Čila Santiagu de Chile. Gibanje je velike shode med drugim napovedalo tudi v New Yorku, Atlanti in Stockholmu.

Ob petkih stavkajo tudi pred slovenskim parlamentom

Podnebni akciji so se pridružili tudi Mladi za podnebno pravičnost v Sloveniji, ki vsak petek stavkajo pred poslopjem slovenskega parlamenta. Somišljenike so povabili tudi k današnjemu podnebnemu shodu.

V Madridu se je sicer v ponedeljek začelo 12-dnevno zasedanje pogodbenic Okvirne konvencije ZN o podnebnih spremembah (UNFCCC), na katerem se skoraj 200 držav pogaja o pravilih za uresničevanje pariškega podnebnega sporazuma iz leta 2015.

V zadnjih nekaj dneh je bila ob robu konference predstavljena vrsta poročil, ki so svarila, da se okno priložnosti za ukrepanje proti podnebnim spremembam zapira. Desetletje od 2010 do 2019 se bo v zgodovino zapisalo kot najbolj vroče v zgodovini, leto 2019 pa bo najverjetneje obveljalo za eno od treh najbolj vročih doslej, je menila svetovna meteorološka organizacija WMO.