Med protesti v Minsku odjeknili opozorilni streli

Na ulicah Minska se je na protestih proti predsedniku Aleksandru Lukašenku danes zbralo okoli 10 tisoč ljudi. V središču prestolnice so okrepljene enote vojske in policije, ki je protestnike razgnala, tudi z opozorilnimi streli. Več udeležencev pohoda proti terorju je policija tudi aretirala.

Pridržanih je bilo več ljudi, je potrdila tiskovna predstavnica notranjega ministrstva Olga Čemadanova, a zanikala, da bi policija proti protestnikom uporabljala dimne bombe. Je pa po poročanju AFP njihov novinar na prizorišču slišal glasen pok in strele. Priče so povedale, da je policija streljala v zrak, ni pa jasno, s kakšnim orožjem. Po družbenih omrežjih sicer krožijo tudi videoposnetki, iz katerih je razvidno, da so oblasti po območju razporedile oklepna terenska vozila z mitraljezi, piše STA.

Protestnike nagovorila Tihanovska

Okoli 10.000 protestnikov v beloruski prestolnici je preko videoposnetka nagovorila tudi opozicijska voditeljica Svetlana Tihanovska. "Nismo pozabili preteklosti in ne bomo pozabili tega, kar se dogaja danes," je dejala. Opozicija je zaradi nasilja nad protestniki tokratni protest sicer poimenovala pohod proti terorju.

V nekdanji sovjetski republiki protesti potekajo že vse od predsedniških volitev v začetku avgusta, na katerih je Lukašenko po podatkih oblasti prejel štiri petine glasov. V opoziciji trdijo, da je prava zmagovalka volitev njihova proevropsko usmerjena voditeljica Tihanovska, ki se je po volitvah iz Belorusije zatekla v Litvo. Protesti v Belorusiji so najbolj množični prav ob nedeljah. Pred tednom dni se je v Minsku zbralo več kot 100.000 ljudi.

Lukašenko je na drugi strani v petek ponovno poudaril, da se ne namerava umakniti. "Zdaj je dovolj. Ne bomo odstopili," je dejal ob imenovanju novega notranjega ministra Ivana Kubrakova, prej šefa policije v Minsku. Pred dnevi je beloruski predsednik tudi opozoril, da država sooča s terorističnimi grožnjami s strani protestnikov, še navaja STA.