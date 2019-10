Med protesti v Hongkongu policija ustrelila študenta #video

Na ulicah Hongkonga se je ob včerajšnji 70. obletnici ustanovitve Ljudske republike Kitajske, kljub prepovedi tamkajšnjih oblasti, znova zbrala množica več deset tisoč protestnikov, ki že več mesecev demonstrirajo proti centralnim oblastem v Pekingu. Med protestniki in policijo je znova izbruhnilo nasilje. Ranjenih je bilo 104 ljudi in 25 policistov. 180 ljudi so aretirali.

Nekateri izmed večinoma zamaskiranih demonstrantov so zablokirali več ulic v Hongkongu, metali tlakovce in molotovke ter prižigali ogenj. Policisti so proti njim posredovali z gumijevkami, gumijastimi naboji, solzivcem in vodnimi topovi. Policisti so izstrelili tudi šest opozorilnih strelov, prvič pa je bil kak protestnik ranjen s streli s pravimi naboji, poroča BBC.

Policija ustrelila študenta

Policija je ustrelila 18-letnega študenta Tsang Chi-Kina, ki je bil ranjen v prsi, ko je policist vanj od blizu streljal s pravimi naboji. Lokalni mediji so objavili videoposnetek, v katerem je mogoče videti, kako policist strelja na protestnika, ko se mu ta približuje. Vlada je nato sporočila, da je stanje študenta stabilno, poroča BBC.

Gre za prvi tovrstni incident s pravimi naboji med večmesečnimi protivladnimi protesti, saj so bili doslej protestniki poškodovani le z gumijastimi naboji. To nakazuje na stopnjevanje napetosti in nasilja.

Parada je bila posvečena 70. obletnici ustanovitve Ljudske republike Kitajske, ki jo je tedanji voditelj kitajske komunistične partije Mao Cetung razglasil po zmagi v državljanski vojni nad nacionalističnim Kuomintangom pod vodstvom generala Čangkajška. Ta se je potem umaknil v Tajvan.

Mao je sicer ustanovitev komunistične Kitajske razglasil 21. septembra 1949, ustanovitev pa so nato množično praznovali na pekinškem trgu Tiananmen 1. oktobra, kar je potem postal nacionalni praznik.