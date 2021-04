Med Avstralijo in Novo Zelandijo kmalu potovanja brez karantene

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prvič od začetka pandemije covid-19 bodo lahko prebivalci Avstralije in Nove Zelandije že v kratkem znova potovali med obema državama, in sicer brez obveznosti karantene. Ureditev, ki jo je danes potrdila še Nova Zelandija, naj bi začela veljati 19. aprila.

Datum je po potrditvi vlade naznanila novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki je korak označila za "začetek novega poglavja". Po njenih besedah je bilo za veliko ljudi težko, da leto dni niso mogli videti svojih prijateljev in družine v Avstraliji, povzema STA.

Državi sta svoje meje zaprli marca 2020. Razen maloštevilnih izjem so lahko v vsako od držav vstopali le njeni državljani in tisti s prebivališčem v njej.

Nova Zelandija velja za zgled

Otoška Nova Zelandija s strogimi ukrepi za zajezitev širjenja novega koronavirusa in doslednim sledenjem stikom velja za zgled v trenutni zdravstveni krizi. V državi s 4,8 milijona prebivalcev so do zdaj potrdili okoli 2.500 okužb, 26 ljudi je v povezavi s covid-19 umrlo. Že dlje časa življenje poteka na pretežno običajen način.

V boju proti pandemiji je uspešna tudi Avstralija, ki šteje nekaj več kot 25 milijonov prebivalcev. Tamkajšnje oblasti so do zdaj skupno potrdile približno 29 tisoč primerov novega koronavirusa, 909 ljudi je umrlo.