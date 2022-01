Malo pred Bidnovim obiskom se je v Pittsburghu zrušil most

Po navedbah ameriških oblasti se je danes zgodaj zjutraj porušil most v Pittsburghu, pri čemer je bilo ranjenih deset ljudi. To se je zgodilo le nekaj ur, preden je mesto obiskal predsednik Biden in se pogovarjal o infrastrukturi.

Javna varnost Pittsburgha je potrdila, da se je most porušil okoli 6.50 zjutraj. Kot kažejo fotografije, so bila v času rušenja na mostu vsaj štiri vozila, vključno z avtobusom pristaniške uprave.

BREAKING: A bridge along Forbes Avenue near Frick Park has collapsed. (📷: Jeremy Habowski) https://t.co/tBmXgKOsnM pic.twitter.com/QebLGfSRa9 — KDKA (@KDKA) January 28, 2022

Po nesreči so bile tri osebe hospitalizirane, vse so zunaj smrtne nevarnosti, je na tiskovni konferenci povedal Darryl Jones, vodja gasilskega urada v Pittsburghu.

"Dobra stvar v tem trenutku je, da ni smrtnih žrtev, in molili bomo, da ne bo smrtnih žrtev," je novinarjem povedal župan Pittsburgha Ed Gainey. "Imeli smo srečo."

Policija, gasilci in NMS so na kraju dogodka in preverjajo, ali je kdo še slučajno ujet pod mostom.

Jones je dejal, da preiskujejo vzrok zloma. Iz nacionalnega odbora za varnost v prometu so poslali ekipo za začetek preiskave porušitve mostu.

Most je bil v slabem stanju

Most, ki je bil zgrajen leta 1970, je bil nazadnje pregledan septembra 2021. V inšpekcijskih pregledih iz leta 2011 je bil ocenjen v slabem stanju. Na dan se je prek njega peljalo približno 14.500 vozil.

Tiskovni predstavnik pristaniške uprave Adam Brandolph je za The Post potrdil, da je vozniku in dvema potnikoma uspelo pobegniti brez poškodb, preostale potnike so rešili reševalci. Pognali so se približno 150 metrov v globino in iz avtobusa potegnili več ljudi, je dejal Jones.

Posledično je bil prekinjen tudi plinovod. Bližnje domove so evakuirali zaradi vonja po plinu.

Nesreča se je zgodila le nekaj ur pred Bidnovim obiskom

Most se je zrušil na dan, ko je Biden potoval v Pittsburgh, da bi razpravljal o infrastrukturi. V okviru svojega potovanja bo predsednik obiskal raziskovalno in razvojno središče Mill 19, ki je bilo del infrastrukturnega dogovora, ki ga je kongres sprejel lani.

"Predsednik bo nadaljeval izlet, načrtovan za danes, in bo ostal v stiku z uradniki na terenu glede dodatne pomoči, ki jo lahko zagotovijo," so tvitnili.

Na kraju nesreče je bil tudi poročnik John Fetterman, ki letos kandidira za ameriški senat,. Novinarjem je dejal, da je bilo "zastrašujoče" videti, kako je bil videti most, potem ko se je po njem vozil v četrtek.

"Upam, da je to opozorilo za državo, da moramo investirati v infrastrukturo in ljudem omogočiti varno vožnjo na delo. Hvaležen sem samo, da so vsi potniki preživeli," je sklenil.