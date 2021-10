Madžarska delodajalcem omogočila, da zahtevajo cepljenje zaposlenih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dodal je, da je cilj ukrepov k cepljenju spodbuditi čim več ljudi, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Za zaposlene v državnih ustanovah bo država lahko predpisala obvezno cepljenje, župani pa bodo imeli pravico uvesti zahtevo pri lokalnih svetih, je še dejal.

Ponovna uvedba nošenja mask

Sporočil je še, da se je vlada odločila, da bo od 1. novembra v javnem prometu ponovno obvezno nošenje mask in da bo veljala prepoved obiskovalcev v bolnišnicah.

Pred poletjem ukrepi odpravljeni

Madžarska je pred poletjem večinoma odpravila ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Trenutno za sodelovanje v javnem življenju ni potrebno dokazilo o cepljenju ali testiranje. Edina izjema so pomembni dogodki. Za zdaj so maske obvezne le v bolnišnicah in domovih za ostarele, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V zadnjih mesecih znova naraščanje okužb

V zadnjih mesecih se je število okužb z novim koronavirusom na Madžarskem močno povečalo. Sedemdnevna pojavnost novih okužb na sto tisoč prebivalcev je bila pred kratkim 170. V celoti je cepljenih okoli 60 odstotkov prebivalstva.