Madžari prodajajo nalepke, na katerih je del njihove države tudi Slovenija #video

Številni Evropejci na svoje avtomobile lepijo nalepke v barvah in obliki države, iz katere prihajajo. Tovrstne nalepke je mogoče kupiti na številnih bencinskih servisih in v drugih trgovinah v skoraj vseh državah, razen v eni.

Kot v svoji kampanji zbiranja denarja na spletni platformi Indiegogo poudarja Madžar Gabor Cseh, v njegovi državi praktično ni mogoče kupiti nalepk v obliki današnje Madžarske, ampak zgolj nalepke, ki prikazujejo tako imenovano Veliko Madžarsko iz 15. stoletja.

Ta zajema tudi ozemlje današnje Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Srbije in Romunije. Uporabljal naj bi jo tudi madžarski premier Viktor Orban.

Cseh se je zato lotil spletnega zbiranja denarja za zagon proizvodnje in prodaje nalepk, ki bodo ponazarjale novodobno Madžarsko v današnjih mejah. Do zdaj mu je uspelo zbrati 792 evrov. Vsi, ki bodo prispevali denar, bodo lahko do svoje nalepke prišli ugodneje kot v redni prodaji.