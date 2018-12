Madrid Barceloni grozi z napotitvijo španske policije v Katalonijo

Španska vlada z ukrepanjem grozi po sobotnih protestih okoli 200 zagovornikov neodvisnosti Katalonije, ki so južno od letoviškega mesta Tarragona več kot 15 ur z deskami in avtomobilskimi pnevmatikami blokirali avtocesto. Aktivisti so preko družbenega omrežja Twitter zagrozili, da bo Katalonija ohromljena, dokler ne bo samostojna republika. Katalonska policija Mossos d'Esquadra ni ukrepala.

Španski notranji minister Fernando Grande-Marlaska je po poročanju tujih tiskovnih agencij v pismu katalonskemu kolegu v ponedeljek pozno zvečer opozoril, da bo vlada v Madridu ukazala državnim varnostnim silam, naj posredujejo v primeru, da katalonska policija ne bo ukrepala, bo pa potrebno.

"V sodobni in civilizirani državi ni normalno, da so avtoceste zaprte 15 ur, ker nekaj sto ljudi želi protestirati," je v ponedeljek v Bruslju dejal španski zunanji minister Josep Borrell.

V Barceloni načrtujejo množične proteste

Aktivisti so medtem danes sporočili, da za 21. december načrtujejo množične proteste, ki bi ohromili Barcelono. Protesti bi potekali na dan, ko je napovedan obisk španskega premierja Pedra Sancheza v katalonski prestolnici.

Gre za datum simbolnega pomena, ker bo 21. decembra prva obletnica predčasnih volitev, ki jih je ukazal Madrid, potem ko je španska vlada v odgovor na referendum o neodvisnosti razpustila katalonski parlament, pokrajina pa je prešla pod nadzor španskih oblasti.

Regionalna vlada v Barceloni in borci za neodvisnost so znova v ospredju pozornosti, ker se bo kmalu začel sodni proces proti 18 vodjem prizadevanj za neodvisnost, ki so jih prijeli po referendumu za neodvisnost 1. oktobra lani in razglasitvi neodvisnosti Katalonije ter so tako priprti že več kot leto dni. Vrhovno sodišče v Madridu je sicer danes sporočilo, da je treba pred začetkom procesa rešiti tehnična vprašanja. Kot piše časnik El Pais, je eno od vprašanj, ali je vrhovno sodišče sploh pristojno za proces.

Več priprtih voditeljev, ki jim zaradi uporništva in zlorabe javnih sredstev grozi do 25 let zapora, je v začetku decembra začelo gladovno stavko, da bi opozorili na to, da jim špansko pravosodje onemogoča pritožbe na Evropsko sodišče za človekove pravice. Proces proti njim se bo predvidoma začel v začetku januarja prihodnje leto.