Macron prejel pošiljko z odrezano konico prsta

Francoski preiskovalci so danes sporočili, da so odprli preiskavo, potem ko so v eni od pisemskih pošiljk, namenjeni predsedniku Emmanuelu Macronu, našli odrezano konico prsta. Ta naj bi pripadala pošiljatelju, osebi z duševnimi motnjami, je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal neimenovani vir, ki je blizu preiskavi.

Pošiljko z grozljivo vsebino so v začetku tedna odprli uslužbenci v uradu predsednika. Francoski predsednik dnevno prejme od tisoč do 1.500 pisem in elektronskih sporočil, zanje pa skrbi skupina 70 zaposlenih. Macron sporočila spremlja kot vpogled v javno mnenje in se nanje občasno tudi odzove, poroča AFP.

O primeru je prvi poročal pariški tednik Valeurs Actuelles, v uradu predsednika pa se na zgodbo do zdaj niso odzvali.