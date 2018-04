Macron bo skušal prepričati Trumpa

"Nimam nobenega načrta B proti Iranu," je dejal Emmanuel Macron v pogovoru za Fox News, ki so ga predvajali dan pred začetkom tridnevnega državnega obiska v Washingtonu.

"To bo vprašanje, o katerem bova govorila (...) ohranimo ta okvir, ki je boljši, kot v primeru Severne Koreje," je dejal Macron.

Donald Trump je sicer Franciji, Nemčiji in Veliki Britaniji je dal časa do 12. maja, da mu predlagajo spremembe iranskega jedrskega sporazuma z velesilami in ga "popravijo". Sicer bo od njega odstopil.

Na drugi strani Iran že opozarja, da bi to načelo kredibilnost ZDA, sam pa bi takoj znova obudil svoje jedrski program, za katerega sicer trdi, da je namenjen zgolj miroljubni uporabi jedrske energije. Zahod na drugi strani meni, da je Iran skrivaj razvijal tudi jedrsko orožje.

Trumpa skrbi razvoj iranskih balističnih raket

Sporazum o zaustavitvi jedrskega programa je Iran z ZDA, Veliko Britanijo, Francijo, Nemčijo, Rusijo in Kitajsko sklenil julija 2015. V zameno za odpravo nekaterih gospodarskih in finančnih sankcij ZDA in EU je Teheran predal večino svojega obogatenega urana in omogočil nadzor inšpektorjev Združenih narodov v svojih jedrskih obratih.

Trump naj bi bil najbolj nezadovoljen zaradi iranskega razvoja balističnih raket, zaradi česar grozi tudi z odstopom od jedrskega sporazuma. Macron je za Fox News dejal, da s situacijo v Iranu tudi sam ni zadovoljen in da želi tudi sam omejiti raketne zmogljivosti te države, vendar pa se zaradi tega ne bi bilo treba odreči jedrskemu sporazumu.

Dejal je še, da je za zmanjševanje vpliva Irana v regiji predlagal tudi dolgoročni angažma ZDA v Siriji, kar so v Beli hiši sicer že zavrnili. A Macron meni, da bi lahko nadgradili dosedanje sodelovanje, ko so ZDA, Francija in Velika Britanija skupaj izvedle napad na režim Bašarja al Asada v povračilo za uporabo kemičnega orožja v kraju Duma. Spomnil je tudi na uspešno sodelovanje v boju proti džihadistični skupini Islamska država (IS).

"Po vojni bomo morali zgraditi novo Sirijo. In mislim, da bodo imele ZDA tu zelo pomembno vlogo," je dejal francoski predsednik.

"Zakaj? Bom kar naravnost povedal. Zdaj ko smo končali vojno proti IS, če bomo odšli, dokončno in popolnoma, tudi politično, potem bomo izpraznili prostor za iranski režim, Asada in podobne. In ti bodo pripravili novo vojno. In hranili nove teroriste," je še dodal Macron.