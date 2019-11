Lula po odločitvi sodišča najverjetneje izpuščen iz zapora

Vrhovno sodišče v Braziliji je v četrtek sprejelo odločitev, ki bi lahko privedla do tega, da bodo nekdanjega predsednika Luiza Inacia Lulo da Silva ter še približno pet tisoč drugih pripornikov izpustili iz zapora. Vrhovno sodišče je namreč odločilo, da lahko obsojence zaprejo šele potem, ko so izčrpane vse možnosti za pritožbo.

Sodniki so kot neustavno odpravili sodno prakso, v skladu s katero je mogoče osebo zapreti pred izčrpanjem vseh možnosti za pritožbo. Odvetniki nekdanjega brazilskega predsednika Luiza Inacia Lule da Silve so že napovedali, da bodo danes poskušali doseči njegovo takojšnjo izpustitev.

Iz zaporov bi lahko izpustili okoli pet tisoč zapornikov

Odločitev 11-članskega vrhovnega sodišča so v Braziliji nestrpno pričakovali, po dolgotrajnih razpravah pa je sklep podprlo šest sodnikov, proti jih je glasovalo pet. Odločitev bi lahko omogočila izpustitev okoli pet tisoč drugih pripornikov iz brazilskih zaporov.

Odločitev o tem sicer ne bo samodejna, ampak bodo morali sodniki posebej odločiti o vsakem primeru. Sodišča bodo tako morala pregledati primere skoraj pet tisoč obsojencev. Odločitev vrhovnega sodišča naj se ne bi nanašala na zapornike, obsojene zaradi nasilnih kaznivih dejanj.

Lula v zapor zaradi korupcije, pranja denarja in sprejemanja podkupnin

Nekdanji 73-letni brazilski predsednik Lula prestaja zaporno kazen zaradi korupcije. V povezavi z afero pralnica so ga julija 2017 zaradi pranja denarja in korupcije obsodili na 12 let zapora. V zapor je Lula odšel aprila lani. Brazilsko sodišče mu je februarja letos izreklo še 12 let in 11 mesecev zapora zaradi korupcije in sprejemanja podkupnin.