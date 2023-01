Loterijski dobitek: kdo bo dobil več kot milijardo evrov?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Doslej največji dobitek na loterijah v ZDA so podelili novembra lani v Kaliforniji, ko je neznani dobitnik na loteriji Powerball zadel 2,04 milijarde dolarjev.

Od leta 2008 je bilo na ta domnevno nesrečni dan izžrebanih šest dobitnikov. Doslej največji dobitek loterije Mega Millions so leta 2015 razdelili v zvezni državi Južna Karolina, znašal pa je 1,54 milijarde dolarjev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ta loterija je sicer v ZDA prisotna v 45 zveznih državah, tudi v prestolnici Washington in na Deviškem otočju ZDA. Dobitki se lahko izplačajo takoj ali v letnih obrokih in so obdavčeni. Verjetnost, da posameznik prejme dobitek, je ena proti 303 milijone.

