Londonska bolnišnica tarča kritik pri zdravljenju spremembe spola

Napotitve v bolnišnico so v zadnjih osmih letih narasle na več tisoč.

Londonska bolnišnica za spremembo spolne identitete se je znašla pod plazom kritik, ker naj bi svojim pacientom ponujala zdravljenje s spremembo spola, ne da bi pri tem izvedla temeljit strokovni pregled in raziskavo pacienta. Nekdanji zaposleni opozarjajo na ogroženost predvsem mladih pacientov, ki so podvrženi napačni diagnostiki med zdravljenjem.

Pet žvižgačev v londonski bolnišnici GIDS (Gender Identity Development Service, op. p.) je dalo kolektivno odpoved, saj naj bi bolnišnično osebje napačno diagnosticiralo otroke z disforijo spola, čeprav za to nimajo utemeljenih razlogov, poroča Daily Mail.

Disforija spola ali motnja osebne identitete: zdravstveni izraz, ki pojasnjuje stisko ljudi, ki čutijo neskladje med svojim biološkim in družbenim spolom.

Bolnišnico zapušča vse več osebja

Žvižgači bolnišnice so opozorili na domnevne nepravilnosti pri diagnosticiranju pacientov, med katerimi so mladi otroci (najmlajši pacient ima le tri leta), ki se spoprijemajo s stisko pri identifikaciji svoje spolne identitete. Po navedbah Daily Maila naj bi bili nekateri otroci napačno diagnosticirani kot transseksualci, še več - ti naj bi bili v spremembo spola celo prisiljeni.

"Pri službi me je držala le moralna obveza, da tem otrokom pomagam in jih zaščitim," je dejal eden izmed zaposlenih, ki je svoje delovno razmerje z bolnišnico že prekinil. Kot piše Daily Mail naj bi v obdobju treh let bolnišnico zapustilo že 18 zaposlenih.

Zaposleni v bolnišnici opozarjajo, da se otrokom pripisujejo hormonske blokade, ki zavirajo njihov razvoj pred puberteto. Kot piše spletna stran, naj bi jim nato pri 16 letih pripisali hormonske terapije za spremembo spola, ne da bi pri tem opravili temeljit in strokoven pregled za primernost.

V osmih letih se je število napotitev dvignilo na več tisoč

Leta 2010 je bilo v bolnišnico napotenih 94 otrok. Od lani se je ta številka povzdignila na 2.519. Strokovnjaki se bojijo, da zdravljenje otrok poteka brez poglobljene raziskave in pregleda pacientov.

Kritičen do delovanja bolnišnice je tudi profesor na Oxfordu, ki je označil tovrsten način zdravljenja kot "neregulirano eksperimentiranje z otroki". Po njegovem mnenju se nekaterim postavljajo diagnoze, ne da bi bile podprte s konkretnimi dokazi.

Bolnišnica očitke zavrača

V bolnišnici so se na obtožbe odzvali s pojasnilom, da se bolnišnica in druge specializirane ustanove po svetu aktivno vključujejo v raziskovanje boljšega razumevanja karakteristik in potreb mladih ljudi, ki potrebujejo našo pomoč.