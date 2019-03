Naprej rodila fantka, mesec dni kasneje še dvojčka

Manj kot mesec dni po predčasnem porodu fantka je Arifa Sultana začutila bolečine v trebuhu. 21. marca so jo odpeljali v bolnišnico v okrožju Jessore v Bangladešu. Med zdravniškim pregledom so ugotovili, da ima Sultana dve maternici in da je še vedno noseča, in sicer z dvojčkoma. Zdravniki so nemudoma opravili nujen carski rez, dvojčka sta se rodila povsem zdrava, poroča BBC.

Kako je to sploh mogoče?

"Ko je Arifa prišla na pregled, smo najprej opravili ultrazvok in ugotovili, da je še vedno noseča z dvojčkoma," pojasnjuje ginekologinja Sheila Poddar, ki je Sultani opravila carski rez. "Bili smo zelo šokirani in presenečeni," je dodala za BBC.

Primer dveh maternic v zdravniški stroki imenujejo uterus didelphys in ni tako redek, kot si mislimo. Ginekologi pojasnjujejo, da bi lahko, če bi Arifa pred zanositvijo opravila pregled z ultrazvokom, zdravstveno stanje dveh maternic odkrili prej.

Njen primer pojasnjujejo tako, da je najverjetneje zanosila v času ovulacije, kar je privedlo do treh zarodkov, so zapisali na BBC. Kljub nenavadni izkušnji je Sultana srečna in vesela, saj so njeni otroci zdravi.