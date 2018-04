London po številu umorov prehitel New York

Val usodnih umorov z nožem v Londonu je krivec, da je britanski London prvič v sodobni zgodovini prehitel ameriški New York po številu umorov na mesec. V Londonu so februarja umorili 15 oseb, kar je za umor več kot v New Yorku, so pokazale policijske statistike.

Marca so v Londonu zabeležili 22 usodnih strelov in napadov z nožem.

Poleg tega so v Londonu tudi marca zabeležili 22 usodnih strelov in napadov z nožem, v New Yorku pa 21. V zadnjih 19 dneh so v britanski prestolnici zabeležili 10 umorov z nožem. Lani so v britanski prestolnici v celem letu zabeležili rekordnih 80 umorov z nožem.

V zadnjih treh letih se je število umorov v Londonu povečalo za skoraj 40 odstotkov, medtem ko so v New Yorku, ki ima nekoliko manjše število prebivalcev od Londona, od leta 1990 zabeležili padec za 87 odstotkov.

V britanski prestolnici se je že okrepil pritisk na londonskega župana Sadiqa Khana in vodjo metropolitanske policije Cressido Dick. Slednja je krivdo za porast števila umorov z nožem pripisala družbenim omrežjem.

"Gotovo je nekaj na vplivu družbenih omrežjih v smislu, da lahko ljudje hitro preidejo od rahle jeze do prepira," je dejala za britanski The Times. Vodja Scotland Yarda Sean Yates je porast števila zločinov z nožem pripisal dejstvu, da sodišča ne postavijo za zapahe tistih, ki so jih ujeli že pri dveh napadih z nožem, še navaja AFP.