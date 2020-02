Tigrasti morski pes je ime dobil po tigrastem trupu, zraste do okoli pet metrov in tehta od 400 do 600 kilogramov. Njegova življenjska doba je okoli 50 let. Hrani se z ribami, meduzami, školjkami, raki, poje pa tudi vse kopenske živali, ki končajo v morju. Z izjemno ostrimi zobmi lahko pregrizne celo želvin oklep.

Na Bahamih je sicer zelo znan kraj Tiger beach oziroma Tigrova plaža, kjer ponujajo organizirane potope s tigrastimi morskimi psi. Tamkajšnji potapljači, ki vodijo podvodne oglede enega najbolj zastrašujočih plenilcev na svetu, o njih sicer govorijo z veliko naklonjenostjo. V njihovih očeh nikakor niso ljudožerci.